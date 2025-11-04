Cyberia Nova представила игру «Земский собор» ко Дню народного единства

Российская игровая студия Cyberia Nova представила историческую игру «Земский собор» в рамках закрытой презентации, приуроченной ко Дню народного единства. Проект уже доступен для эксклюзивного скачивания на платформе VK Play.

Креативный директор студии Сергей Русских подчеркнул символичность выпуска игры в государственный праздник, отметив, что проект отражает вечную ценность национального согласия. Игрокам предстоит в роли казака Кирши погрузиться в политические интриги Земского собора 1613 года, где решалась судьба царской власти.

Разработчики реализовали современные игровые механики, включая стелс, QTE-сцены и мини-игры, сочетая их с исторической достоверностью. Особое внимание уделено аудиосопровождению — в игре используются народные инструменты и вступительная песня в исполнении солиста Ростовского казачьего ансамбля. Озвучку персонажей выполнили профессиональные актёры, участвовавшие в таких проектах, как God of War и World of Warcraft.

Все владельцы предыдущей игры студии «Смута» получат «Земский собор» бесплатно, а сделавшие предзаказ — уникальный внутриигровой предмет. Продолжительность прохождения составляет 6-7 часов, проект рассчитан на аудиторию старше 12 лет.

Ранее сообщалось, что центр «ВОИН» запустил грандиозный патриотический проект «Зал ВОИНской славы», охвативший 21 регион России, ко Дню народного единства. Руководитель проекта, депутат Госдумы и Герой ЛНР Виктор Водолацкий, поделился, что полугодовая работа над ним была наполнена глубокими переживаниями и осмыслением каждой судьбы. За технологическими элементами, такими как QR-коды, скрываются истории настоящих героев, чья преданность Родине и идее была безгранична.