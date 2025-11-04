Тайпан, Li Za и Хорошуля выпустили патриотический трек «Не сломали» ко Дню народного единства

К празднованию Дня народного единства популярные российские музыканты Тайпан, Li Za и Хорошуля представили патриотическую песню «Не сломали». Коллектив насчитывает свыше семи миллионов слушателей в месяц на платформе «Яндекс.Музыка» и более трёхсот тысяч подписчиков в социальных сетях.

Музыканты Тайпан, Li Za и Хорошуля представили патриотическую песню. Видео © Telegram / Lomovka

Как отмечает телеграм-канал Lomovka, композиция символизирует историческую стойкость России и братство её народов.

«Эта песня — как ДНК нации, про нашу историю возрождения из пепла, про спасительную веру и братство народов, где один за всех и все за одного», — поясняется в публикации.

В тексте песни присутствует символическая строка «Вновь из пепла мы возрождались», которая отражает ключевые моменты российской истории — 1612 год, 1945-й и современность. Песня доступна для прослушивания по ссылке.

4 ноября мы празднуем День народного единства – дату, учреждённую в 2004 году в честь славного подвига 1612 года. Тогда, благодаря мужеству и самоотверженности народного ополчения под началом Минина и Пожарского, Москва была освобождена от иноземных захватчиков. Этот праздник является ярким символом того, как важно единство всех народов, составляющих российское общество.