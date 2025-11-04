«Зал воинской славы» сплотил россиян со всей страны чувством гордости за героев СВО

Центр «ВОИН» представил масштабный патриотический проект «Зал ВОИНской славы», который в канун Дня народного единства стартовал сразу в 21 регионе России. Виктор Водолацкий, руководитель проекта, депутат Госдумы и Герой ЛНР, признался: работа велась полгода – с болью, переживаниями, осмыслением каждой человеческой истории. Каждый портрет – как окно в человеческую душу. За сухими QR-кодами и мультимедийными технологиями – судьбы настоящих героев, готовых положить жизнь за идею и Родину.

«Это был большой и кропотливый труд. Прежде всего смысловой. На основе предыдущей коллекции открыток с текстами Олега Роя мы сделали масштабный интерактивный проект с самыми современными технологиями. Фотографии инструкторов дополнили изображениями мемориалов воинской славы, особо почитаемых в регионе. А ещё – снабдили портреты QR-кодами с роликами о героях», — рассказал Водолацкий.

Выставка прошла на самых разных площадках — от университетов и музеев до культурных центров. В Чеченской Республике экспозиция разместилась в Российском университете спецназа имени В.В. Путина, а в Чувашской Республике «Зал ВОИНской славы» заработал в национальном музее в самом центре Чебоксар. В Кемеровской области выставку открывали в полной темноте – каждый портрет героя высвечивался точечным лучом прожектора.

Каждый портрет, каждое имя – это не просто дань уважения. Это урок патриотизма, который учит молодёжь любить свою страну не на словах, а через конкретные примеры настоящих героев. Так, на Сахалине выставку организовали в областной универсальной научной библиотеке. Министр культуры Сахалина Нонна Лаврик подчеркнула особую значимость проекта.

«Для нас большая честь принимать сегодня эту выставку, потому что мы рассказываем о героях. Герои – это те, кто спасает свою страну не ради наград, а потому что не представляет свою жизнь по-другому», — заявила Лаврик.

«Зал ВОИНской славы». Фото © Предоставлено Life.ru

Жители столицы Бурятии, Улан-Удэ, посетили церемонию открытия в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Среди гостей были ветераны, активисты и представители молодёжи региона. А в Пскове выставка была представлена в местном филиале Фонда «Защитники Отечества».

Интересный подход был выбран организаторами в Волгоградской области. Здесь торжественное мероприятие прошло в знаменитом музыкальном театре, расположенном на берегах великой русской реки Волги. Одновременно это стало частью празднования Дня народного единства, подчёркивая связь поколений через музыку и искусство.

«Зал ВОИНской славы». Фото © Предоставлено Life.ru

Особенностью проекта стала его широкая география и вовлечённость молодёжи. В Калмыкии выставку открыли на региональном форуме с участием более 200 активистов молодёжных патриотических объединений. Особый смысл имела церемония открытия выставки в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Именно там расположено одно из крупнейших учебных заведений подготовки военных кадров — Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса. Первым посетителем стал герой проекта, преподаватель колледжа Радик Каримов, которого знают как кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Залы воинской славы открылись и на исторических территориях. Так, в ДНР церемония состоялась в Донбасском государственном университете юстиции. В Запорожской области выставку принял исторический парк «Россия – Моя история». А в Херсонской области посетители парка культуры и отдыха им. Шевченко в Геническе смогли увидеть экспозицию.

Организаторы подчеркнули важность сохранения исторической памяти и преемственности традиций. Писатель, режиссёр и общественный деятель Олег Рой выразил мнение, что именно подобные проекты помогают формировать представление молодежи о подлинных героях, чья жизнь тесно связана с историей государства.

«Мне очень приятно, что проект живёт и развивается. Его герои – не придуманные или нарисованные люди, они – настоящие. У каждого – своя судьба, своя история. Уникальная, эмоциональная, трогательная - как остросюжетный фильм. Причём, эти люди не разделяют свою судьбу и судьбу страны. Для них это единое целое», — сказал Олег Рой.

«Зал ВОИНской славы». Фото © Предоставлено Life.ru

Хотя проект завершится к концу 2026 года, его значение будет ощущаться вечно. Он охватит всю страну, рассказывая о выдающихся личностях, чьи подвиги и достижения навсегда изменили ход истории нашей Родины.

В День народного единства в Вологде состоится открытие нового монумента — девятиметровой статуи Ивана Грозного. Памятник поставили у Кремля. Инициатором установки памятника стал губернатор Георгий Филимонов. Власти провели конкурс, победителем которого стала команда скульптора Михаила Красильникова.