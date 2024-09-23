День борьбы с раком груди: 9 звёзд, которых настигла страшная болезнь Каждый год 23 сентября отмечается День борьбы с раком груди. Это одно из самых распространённых заболеваний у женщин. Пострадало от него и множество знаменитостей. 23 сентября, 13:30 Всемирный день борьбы с раком груди 23 сентября: звёзды, пережившие тяжёлую болезнь. Обложка © Коллаж © Life.ru, ТАСС / ЕРА, Zuma, © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Black

Всемирный день борьбы с раком груди отмечается ежегодно 23 сентября. На протяжении многих лет эта болезнь уносит жизни тысяч представительниц женского пола. Из года в год врачи придумывают лекарства, способные победить недуг, однако чудо-средство до сих пор не найдено. Даже богатые и знаменитые порой оказываются в смертельной ловушке. Некоторым звёздам приходится долгие годы бороться с раком груди, но победить его удаётся не всем. В этой статье Life.ru расскажет о девяти звёздах, у которых диагностировали онкологическое заболевание молочной железы.

Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти из «Зачарованных» умерла 13 июля 2024 года от рака груди. Фото © Kinopoisk

Популярная актриса из 2000-х, получившая славу благодаря известному сериалу о сёстрах-волшебницах, Шеннен Доэрти столкнулась с раком груди в 2015 году. В то время, когда у актрисы начался тяжёлый период в карьере, у неё вдобавок ко всему диагностировали онкологию молочной железы и назначали тяжёлую химиотерапию. Лечение и операция прошли успешно, однако в 2020 году недуг вернулся и распространился даже на мозг. Девушка долго сражалась с болезнью, но 13 июля 2024 года эта борьба закончилась.

Дарья Донцова

Писательница Дарья Донцова победила онкологию ради своих близких людей. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Известная писательница Дарья Донцова тоже стала жертвой тяжёлой болезни. Когда врачи диагностировали у неё рак, он уже был на четвёртой стадии. Специалисты уверяли, что жить Дарье осталось пару месяцев. В какой-то момент писательница приняла эту участь, но позже, вспомнив о тех, ради кого она живёт, звезда начала активную борьбу. Она прошла и лучевую терапию, и химиотерапию, и даже тяжёлую операцию. Всё время Донцова не жалела себя и активно занималась спортом. Также она утверждает, что очень серьёзно подходила к лечению и выполняла все рекомендации врачей, благодаря чему и осталась жива.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг тяжело пережила рак груди и долго восстанавливалась после болезни. Фото © ТАСС / АР

Кайли Миноуг столкнулась с раком ещё в 2005 году. Болезнь далась девушке тяжело. Долгие годы она пыталась восстановить своё психологическое и физическое состояние. Когда Кайли закончила лечение, она стала активно рассказывать о том, как важно следить за здоровьем и регулярно проверяться. Сейчас Миноуг постоянно участвует в благотворительных мероприятиях, деньги от которых идут на помощь в исследованиях онкологии молочной железы.

Синтия Никсон

Синтия Никсон победила рак груди за шесть недель. Фото © ТАСС / Dylan Travis / ABACA

Синтии Никсон рак груди передался генетически, ведь её мама и бабушка тоже столкнулись с этой болезнью. Актрисе из «Секса в большом городе» повезло, что во время планового осмотра врач сумел выявить зарождающуюся опухоль. Девушке понадобилось около шести недель для прохождения терапии, после чего недуг отступил. Сейчас звезда продолжает регулярно проверяться, чтобы болезнь не вернулась. Также Синтия уверяет, что самое главное — не сдаваться и всегда следить за своим здоровьем, тогда вы сможете побороть даже тяжёлый недуг.

Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле смогла вылечиться от рака груди. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Лайме Вайкуле диагностировали рак груди в далёком 1991 году. Тогда болезнь была уже на последних стадиях, и певица готовилась проститься с жизнью. Вайкуле признавалась, что очень боялась смерти и даже сталкивалась с паническими атаками. Тем не менее после успешной операции девушка сменила настрой и начала бороться. Ей предстояло пройти курс терапии и восстановления, и она удачно с этим справилась.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли вырезала обе молочные железы, чтобы не страдать от онкологии. Фото © ТАСС / АР

Анджелина Джоли шокировала весь мир своей операцией по удалению обеих молочных желёз. Дело в том, что мать актрисы умерла от онкологии в 56 лет — и актриса, очевидно, не захотела повторить её участь. Ведь, как известно, эта болезнь зачастую передаётся по наследству. Конечно же, перед таким важным шагом Джоли проконсультировалась с врачами и выяснила, что вероятность заболеть составляет 87 процентов. Не желая дожидаться недуга, актриса приняла решение и легла под нож.

Линда Евангелиста

Линда Евангелиста борется с раком, который вернулся вновь. Фото © ТАСС / Guerin Charles / ABACA

Линда Евангелиста долгое время считалась одной из самых красивых женщин в мире, однако тяжёлая болезнь внесла в её внешность коррективы. Изначально, конечно, девушка пострадала из-за неудачных пластических операций, что стало причиной глубокой депрессии. Чуть позже Линда узнала, что у неё обнаружили рак груди. Звезда решилась на удаление обеих молочных желёз и надеялась, что болезнь отступит. Однако спустя четыре года она вернулась.

Татьяна Гончаренко

Двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна умерла от рака груди. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kosmetolog_tatyanagoncharenko

Двоюродная сестра Жанны Фриске тоже стала жертвой онкологии. Девушка почти 14 лет боролась с раком груди. Большую часть времени она лечилась за границей, но, к сожалению, это не помогло. Метастазы начали распространяться по всему телу, буквально заполняя его. В 2024 году родная сестра Фриске Наталья поделилась печальным известием, что болезнь унесла ещё одного члена их семьи в слишком молодом возрасте.

Мэгги Смит

Мэгги Смит потеряла все волосы из-за химиотерапии, но не стеснялась сниматься в парике. Фото © ТАСС / АР

Звезда фильмов о Гарри Поттере Мэгги Смит тоже столкнулась с тяжёлой формой рака груди. Из-за химиотерапии актриса потеряла все волосы, однако продолжила съёмки в кино, пусть и в парике. Состояние Мэгги было сложным, но, несмотря на это, она не стала завершать карьеру, хотя периодически и боялась, что может не справиться.

Эти звёзды — пример того, почему необходимо следить за своим здоровьем и проводить плановые обследования у врачей. Даже с тяжёлой болезнью возможно справиться, если вовремя её диагностировать. Ранее Life.ru рассказал о шести опасных вещах, которые есть в каждом доме.

Авторы Дана Третьякова