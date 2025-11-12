От панических атак до предложения на крыше: как Ильдар с детством без слов покорил сердце Медведевой Оглавление Магии не было: почему роман начался после шоу Как фанаты раскрыли помолвку до объявления Испытание тишиной: детство Ильдара От Ханю до Костова: бывшие возлюбленные Медведевой Life.ru рассказывает о глобальных переменах в личной жизни одной из главных фигуристок нашей страны — Евгении Медведевой: она стала невестой. Что известно о её избраннике Ильдаре Гайнутдинове? 12 ноября, 12:30 Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов — когда свадьба, что известно о них. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © Freepik

Серебряный призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева официально стала невестой. Её избранник, известный танцор Ильдар Гайнутдинов, на днях сделал ей предложение руки и сердца. Рассказываем, как развивались их отношения.

Магии не было: почему роман начался после шоу

Фигуристка и танцор познакомились на телепроекте «Звёздные танцы» на ТНТ в 2024 году. Они выступали в паре и дошли до полуфинала, где выбыли из дальнейшей борьбы. Как признавалась сама спортсменка, период участия в шоу оказался для неё эмоционально тяжёлым. Она сильно похудела и испытывала проблемы в личной жизни. И именно Ильдар оказался с ней рядом в непростое время. При этом их роман начался уже после завершения проекта. Гайнутдинов не скрывает, что постоянно искал повод встретиться с Евгенией. Танцор и фигуристка посещали шоу друг друга, много общались по телефону.

«Только после окончания проекта, когда прошло пару недель, мы встретились, пообщались. Стол переговоров уменьшался. Сначала за большим столом мы сидели, потом чуть поменьше он был, и как-то вот со временем мы сблизились. Не было такого, что прямо на проекте случилась магия — и всё, мы теперь за ручку ходим. Для меня было очень важно разграничить одно от другого», — отмечала Евгения в интервью FAMETIME TV.

При этом афишировать роман пара сразу не стала, хотя фанаты, которые постоянно видели их вместе, начали обо всём догадываться. Летом 2025 года Медведева опубликовала первые фотографии с Гайнутдиновым. «Сквозь танец в жизнь», — так она подписала их снимки. А следом влюблённые улетели на Мальдивы, откуда уже в открытую публиковали совместные фото и видео.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов — что известно об их паре. Фото © Telegram / Evgenia Medvedeva

Медведева рядом с Ильдаром заметно изменилась и стала одеваться женственнее. К тому же жених фигуристки привил ей веру в Бога.

«В это Рождество я впервые в жизни в Рождественскую ночь отстояла всю службу. Для меня это был большой шаг, — признавалась чемпионка мира. — Я вот захожу в храм и вообще ничего не знаю: в какой момент креститься, я не знаю ни одной молитвы. И я стою — и у меня просто и страх, и стыд, и интерес, и стресс одновременно. Изменилась ли моя жизнь? Да, наверное. Во мне стало меньше тревоги, меньше какой-то суеты. У нас всегда в жизни что-то идёт не так. И сейчас я убеждена, что всё идёт своим чередом».

Как фанаты раскрыли помолвку до объявления

Танцор сделал предложение спортсменке 7 ноября на крыше отеля The Carlton, расположенного в самом центре Москвы. Но общественности пара рассказала о важном событии несколькими днями позже.

Хотя скрыть это оказалось сложно. Уже 9 ноября Медведеву заметили на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани с огромным кольцом на безымянном пальце. Все СМИ сразу же опубликовали новость, что звезда спорта собралась замуж. Держать в тайне перемены в личной жизни уже не было смысла, и пара опубликовала ролик в соцсетях, как Ильдар делает предложение.

Как Ильдар Гайнутдинов сделал Евгении Медведевой предложение. Видео © Telegram / Evgenia Medvedeva

«Я хочу пообещать тебе, что всегда буду рядом и никогда тебя не отдам. Я сделаю всё возможное для тебя, всё, что могу», — сказал Ильдар, стоя на одном колене. Конечно же, Медведева сказала «да» и расплакалась от счастья.

При этом самые внимательные разглядели, что танцор выбрал кольцо с огромным бриллиантом от ювелирного дома Cartier. Его стоимость оценивается от 800 до 900 тысяч рублей.

Испытание тишиной: детство Ильдара

Ильдар Гайнутдинов — ведущий солист в театре танца «Тодес» Аллы Духовой, выступал на сцене Большого театра. Известность он обрёл благодаря участию в телевизионных танцевальных шоу. Впервые он ярко заявил о себе на проекте «Танцы» на ТНТ, но ещё больше о нём узнали после новостей о романе с прославленной фигуристкой.

У Ильдара непростая судьба. Он родился 30 ноября 2000 года в Москве. Его родители расстались, когда мальчику не исполнилось и двух лет, поэтому воспитанием занималась одна мама. В интервью Ксении Собчак Ильдар признался, что сумел простить отца за его отсутствие в своей жизни.

В раннем детстве он испытывал серьёзные трудности с речью и до семи лет почти не разговаривал. Врачи поставили ему диагноз «атипичный аутизм» (расстройство аутистического спектра, сопровождающееся боязнью общения с окружающими). Чтобы помочь ребёнку социализироваться, мать записала его в танцевальную школу-студию Аллы Духовой.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов — сколько встречаются, когда свадьба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Сам Ильдар вспоминал, что массовые скопления людей вызывали у него сильный стресс: «Когда я приходил в помещение, где было много людей, для меня это был стресс. Меня не могли загнать в танцевальный класс, хотя я очень хотел танцевать. Это была кратковременная паническая атака. Просто мама приняла мудрое решение — она не давала мне возможности узнать о заболевании. Я не осознавал свои особенности».

Уже в 14 лет Гайнутдинов попал в основной состав балета Аллы Духовой, став самым юным участником в истории «Тодеса». С этого времени началась его профессиональная карьера на большой сцене. Ещё во время учёбы в школе Ильдар активно проводил мастер-классы в разных регионах России и за границей, выступал в роли члена жюри на танцевальных состязаниях. После окончания школы стал студентом продюсерского факультета ГИТИСа.

2018 год принёс Ильдару новую победу — он стал лучшим на международном конкурсе World of Dance Polska в Польше. Тогда же он удостоился премии «Лучший танцор года» от VIVO. В 2019 году ему вручили диплом «Человек года» от Комитета поддержки программ президента РФ.

О личной жизни Гайнутдинова информации крайне мало. Некоторое время ходили слухи о его романтических отношениях с Анной Коростелёвой, участницей шоу «Танцы» на ТНТ. Пара вместе выступала в проекте и нередко появлялась на различных мероприятиях, однако ни подтверждения, ни опровержения этих слухов так и не последовало.

От Ханю до Костова: бывшие возлюбленные Медведевой

О личной жизни Медведевой также известно немного. В разное время ей приписывали романы с японским фигуристом Юдзуру Ханю и с участником «Евровидения» от Болгарии Кристианом Костовым. Ученица Этери Тутберидзе ни разу не подтвердила эти слухи.

Во время участия в шоу «Ледниковый период» её сватали блогеру Дане Милохину. Поводом для этого стал поцелуй во время одного из номеров на проекте. Лишь в 2023 году Евгения впервые показала своего парня. Им оказался фигурист Дмитрий Чигирёв, выступающий в парном катании. Год спустя в интервью Ксении Собчак спортсменка сообщила, что рассталась с Чигирёвым, с которым была в отношениях около двух лет. Интересно, что 5 ноября (за два дня до помолвки фигуристки) Чигирёв расписался с тренером и хореографом Ларисой Урусовой.

Свадьбу Медведева и Гайнутдинов, вероятно, сыграют уже в 2026 году. Как правило, у фигуристов самый востребованный период выпадает на новогодние праздники, когда проходит много ледовых шоу. А вот уже после можно будет спокойно заняться приготовлениями к торжеству. А пока же в новый год Медведева входит в статусе невесты.

Авторы Галина Глазко