9 сентября, 17:45

«Задолбали, реально»: Медведева исключила возвращение в спорт даже за $1 млн

Фигуристка Медведева отказалась возвращаться в спорт даже за 1 млн долларов

Обложка © Telegram / Evgenia Medvedeva

Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась вернуться в спорт даже при условии выплаты крупной суммы, а именно 1 миллиона долларов. Об этом она заявила во время шоу «Каток» на YouTube.

«Вернусь ли в фигурное катание за миллион долларов? Задолбали, реально! Нет, не вернусь!» — отрезала Медведева.

Медведева заявила, что её возможное возвращение в фигурное катание не связано с финансовыми мотивами, так как этот спорт не предлагает таких больших денег, как, например, футбол. Она подчеркнула, что её уже имеющиеся достижения, включая олимпийское серебро и два мировых титула, являются весомым доказательством успеха. По её мнению, нет смысла возвращаться ради новых наград, которые она не считает ни нужными, ни реальными для себя.

О завершении карьеры в спорте Евгения Медведева заявила два года назад. После этого фигуристка особо активно стала участвовать в ледовых шоу и не так давно анонсировала мероприятие «Евгения Медведева и друзья», которое пройдет 13 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве. Оно будет выполнено в формате 2000-х.

Раннее Life.ru рассказывал, что фигуристка Александра Трусова стала мамой и совсем недавно показала малыша поклонникам. Спортсменка отметила, что рада представить подписчикам Михаила Макаровича.


