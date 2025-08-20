Трусова пустила с молотка коньки, в которых творила историю на Олимпиаде в Пекине
Российская фигуристка Александра Трусова, которая взяла фамилию Игнатова после замужества, продала на аукционе свои коньки. В них она в 2022 году рассекала олимпийский лёд на Играх в Пекине. Об этом сообщает портал Fansdream.
По данным портала, пара коньков была продана за 330 тысяч рублей. Именно в них Александра установила историческое достижение женского фигурного катания — выполнила пять четверных прыжков в одной произвольной программе.
За свою карьеру Трусова успела стать не только серебряным призёром Олимпийских игр, но и обладательницей бронзовой медали чемпионата мира 2021 года, а также серебра и бронзы европейских первенств в 2022 и 2020 годах соответственно.
Кстати, 6 августа Трусова родила сына, а спустя пару дней поделилась фотографиями из роддома. Отец ребёнка — фигурист Макар Игнатов, за которого Александра вышла замуж в августе 2024 года. Спустя некоторое время они заявили, что ждут ребёнка.