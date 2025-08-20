Трусова пустила с молотка коньки, в которых творила историю на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова, которая взяла фамилию Игнатова после замужества, продала на аукционе свои коньки. В них она в 2022 году рассекала олимпийский лёд на Играх в Пекине. Об этом сообщает портал Fansdream.

По данным портала, пара коньков была продана за 330 тысяч рублей. Именно в них Александра установила историческое достижение женского фигурного катания — выполнила пять четверных прыжков в одной произвольной программе.