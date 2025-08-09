Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 14:33

«Смотрю, а он настоящий»: Трусова и Игнатов показали первые фото сына

Трусова и Игнатов показали первые фотографии новорождённого сына

Александра Трусова с сыном. Обложка © Telegram / Макар Игнатов

Александра Трусова с сыном. Обложка © Telegram / Макар Игнатов

Российский фигурист Макар Игнатов, муж чемпионки Александры Трусовой, опубликовал первые снимки их ребёнка. Фотографии появились в его телеграм-канале.

Трусова родила сына. Фото © Telegram / Макар Игнатов

Трусова родила сына. Фото © Telegram / Макар Игнатов

«Прошло уже три дня, но мне до сих пор кажется, что я сплю. Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий», — написал Игнатов.

Спортсмен заявил, что первый день рождения сына стал самым счастливым днём в его жизни, добавив, что бесконечно любит его и, конечно, Александру Трусову.

Появилось общее фото Валиевой и Нестерова с отдыха в Венеции
Появилось общее фото Валиевой и Нестерова с отдыха в Венеции

Напомним, что Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года, а ещё год спустя поползли слухи о беременности Александры. Позже пара заявила, что они действительно ждут первенца, а затем была гендер-пати. Фигуристка родила мальчика шестого августа.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Александра Трусова
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar