«Смотрю, а он настоящий»: Трусова и Игнатов показали первые фото сына
Александра Трусова с сыном. Обложка © Telegram / Макар Игнатов
Российский фигурист Макар Игнатов, муж чемпионки Александры Трусовой, опубликовал первые снимки их ребёнка. Фотографии появились в его телеграм-канале.
Трусова родила сына. Фото © Telegram / Макар Игнатов
«Прошло уже три дня, но мне до сих пор кажется, что я сплю. Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий», — написал Игнатов.
Спортсмен заявил, что первый день рождения сына стал самым счастливым днём в его жизни, добавив, что бесконечно любит его и, конечно, Александру Трусову.
Напомним, что Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года, а ещё год спустя поползли слухи о беременности Александры. Позже пара заявила, что они действительно ждут первенца, а затем была гендер-пати. Фигуристка родила мальчика шестого августа.