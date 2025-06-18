Появилось общее фото Валиевой и Нестерова с отдыха в Венеции

Новый снимок, опубликованный в социальных сетях супругой экс-хоккеиста ЦСКА Станислава Галиева Ольгой, в очередной раз подогрел слухи о романе российской фигуристки Камилы Валиевой и капитана армейского клуба Никиты Нестерова. Спортсмены проводят время в дружеской компании на отдыхе в Италии.

На снимке семейная пара Галиевых в компании 19-летней Валиевой и 32-летнего Нестерова катается на гондоле в Венеции. Напомним, что зимой стали распространяться первые слухи о романе спортсменов. Стоит отметить, что оба атлета не комментируют ситуацию и не выкладывают совместные фото в своих соцсетях.