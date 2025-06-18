Появилось общее фото Валиевой и Нестерова с отдыха в Венеции
Жена хоккеиста Галиева опубликовала совместное фото Валиевой и Нестерова
Камила Валиева в компании Никиты Нестерова и четы Галиевых. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olya_pro
Новый снимок, опубликованный в социальных сетях супругой экс-хоккеиста ЦСКА Станислава Галиева Ольгой, в очередной раз подогрел слухи о романе российской фигуристки Камилы Валиевой и капитана армейского клуба Никиты Нестерова. Спортсмены проводят время в дружеской компании на отдыхе в Италии.
На снимке семейная пара Галиевых в компании 19-летней Валиевой и 32-летнего Нестерова катается на гондоле в Венеции. Напомним, что зимой стали распространяться первые слухи о романе спортсменов. Стоит отметить, что оба атлета не комментируют ситуацию и не выкладывают совместные фото в своих соцсетях.
Впервые об отношениях Валиевой с хоккеистом заговорили 14 февраля, когда фигуристка выложила в соцсетях фото с шикарным букетом цветов, а после селфи из ресторана. В том же ресторане был Нестеров. После этого спортсменка стала чаще появляться в компании жён хоккеистов, а однажды и вовсе засветилась на фото в кофте своего возможного бойфренда.