Депутат Роднина: Путин сказал правду о допинг-деле Камилы Валиевой

В сфере спортивной медицины необходимо навести порядок и не допускать туда неквалифицированных врачей. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, вспомнив допинг-скандал Камилы Валиевой на Олимпиаде 2022 года. Она также припомнила слова президента России Владимира Путина о нетрадиционной медицине в спорте.

«Президент страны не обратил внимания, а сказал правду по делу Валиевой. На момент нарушения она была несовершеннолетней спортсменкой. А мы в России ещё в 2016 году приняли закон о привлечении к финансовой и уголовной ответственности за принятие и склонение к приему запрещённых препаратов», — заявила Роднина в интервью «ВсеПроСпорт».

Депутат подчеркнула, что ответственность по этому делу должны были нести врач, тренер и родители. Однако соответствующих разбирательств по поводу этого дела не было. За всё время существования закона об уголовной ответственности по этой статье было лишь одно разбирательство.

Напомним, что глава государства, вспоминая допинг-скандалы Камилы Валиевой и Марии Шараповой, заявил о применении народной медицины в спорте. Многие федерации прибегают к помощи сомнительных медиков из спорных областей медицины.