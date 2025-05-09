«У меня перехватило дух!»: Валиева поделилась эмоциями после Парада Победы

Прославленная российская фигуристка Камила Валиева, побывав на Параде Победы в Москве, поделилась с подписчиками в соцсетях своими впечатлениями от этого грандиозного мероприятия. Об этом она рассказала у себя в соцсетях.

Особенно сильно фигуристку удивила воздушная часть парада, в ходе которой по небу пронеслись истребители, окрасившие небосвод с цвета российского триколора.

«Особые эмоции вызвал момент, когда в небе Москвы появились истребители, окрасившие небо в цвета российского триколора — у меня перехватило дух!» — поделилась она.

Валиева отметила, что парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стал одним из самых запоминающихся и впечатляющих воспоминаний в её жизни. Она рассказала, как тысячи зрителей с замиранием сердца наблюдали, как по брусчатке Красной площади маршем проходят идеальные шеренги, каждый шаг которых «рождает» отзвук в груди.

«9 Мая — это всенародный праздник, который объединяет все поколения в нашей стране. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам - их подвиг навсегда останется в наших сердцах. С Днём Великой Победы!» — написала спортсменка.