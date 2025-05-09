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9 мая, 15:48

«У меня перехватило дух!»: Валиева поделилась эмоциями после Парада Победы

Валиева призналась, что у неё перехватило дух от воздушной части Парада Победы

Обложка © Telegram / Kamila Valieva

Обложка © Telegram / Kamila Valieva

Прославленная российская фигуристка Камила Валиева, побывав на Параде Победы в Москве, поделилась с подписчиками в соцсетях своими впечатлениями от этого грандиозного мероприятия. Об этом она рассказала у себя в соцсетях.

Особенно сильно фигуристку удивила воздушная часть парада, в ходе которой по небу пронеслись истребители, окрасившие небосвод с цвета российского триколора.

«Особые эмоции вызвал момент, когда в небе Москвы появились истребители, окрасившие небо в цвета российского триколора у меня перехватило дух!» — поделилась она.

Валиева отметила, что парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стал одним из самых запоминающихся и впечатляющих воспоминаний в её жизни. Она рассказала, как тысячи зрителей с замиранием сердца наблюдали, как по брусчатке Красной площади маршем проходят идеальные шеренги, каждый шаг которых «рождает» отзвук в груди.

«9 Мая — это всенародный праздник, который объединяет все поколения в нашей стране. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам - их подвиг навсегда останется в наших сердцах. С Днём Великой Победы!» — написала спортсменка.

Стивен Сигал замечен на трибуне Парада Победы в Москве
Стивен Сигал замечен на трибуне Парада Победы в Москве

Пролёт истребителей действительно был завораживающим. У Life.ru как раз есть видео этого грандиозного зрелища. В воздушной части парада были задействованы истребители Су-30 и МиГ-29. Строй замыкали шесть самолётов-штурмовиков Су-25, которые и окрасили небо в цвета флага России.

Владимир Озеров
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