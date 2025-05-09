Стивен Сигал замечен на трибуне Парада Победы в Москве
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Актёр Стивен Сигал присутствует на трибуне Парада Победы в Москве. Напомним, в 2016 году он получил российское гражданство и с тех пор неизменно выражает поддержку России — как в публичных заявлениях, так и в конкретных действиях — он навещал в больнице раненных в ходе СВО росгвардейцев, выступал на Международном фестивале антифашистской песни в Самаре, поддерживал пострадавших при теракте в «Крокусе». В 2023 году президент Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.