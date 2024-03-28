Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе" в центре Пирогова

Американский актёр Стивен Сигал в среду, 27 марта, прибыл в Национальный медико-хирургический центр (НМХЦ) имени Н. И. Пирогова. Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ, деятель киноискусств навестил находящихся там на лечении граждан, которые пострадали в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле".

"То, что произошло, — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными", — заявил артист.

Помимо этого, Сигал поблагодарил за оперативно оказанную медицинскую помощь сотрудников центра Пирогова. Также он заявил, что рад видеть, как пациенты идут на поправку.

"Пусть Бог благословит их", — сказал актёр.

Генеральный директор центра, академик РАН Олег Карпов рассказал о том, что во время теракта медперсонал начинал прибывать на свои рабочие места инициативно, а не по вызову. Он рассказал, что в тот злополучный вечер вместе с руководством Минздрава были посещены все больницы и была организована логистика по оказанию медицинской помощи.