Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе" в центре Пирогова
Актёр Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в подмосковном "Крокусе"
Американский актёр Стивен Сигал. Обложка © kinopoisk.ru
Американский актёр Стивен Сигал в среду, 27 марта, прибыл в Национальный медико-хирургический центр (НМХЦ) имени Н. И. Пирогова. Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ, деятель киноискусств навестил находящихся там на лечении граждан, которые пострадали в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
"То, что произошло, — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными", — заявил артист.
Помимо этого, Сигал поблагодарил за оперативно оказанную медицинскую помощь сотрудников центра Пирогова. Также он заявил, что рад видеть, как пациенты идут на поправку.
"Пусть Бог благословит их", — сказал актёр.
Генеральный директор центра, академик РАН Олег Карпов рассказал о том, что во время теракта медперсонал начинал прибывать на свои рабочие места инициативно, а не по вызову. Он рассказал, что в тот злополучный вечер вместе с руководством Минздрава были посещены все больницы и была организована логистика по оказанию медицинской помощи.
"И с первых минут на передовой, как уже заведено, мы боролись за их жизнь. Сейчас надеемся на скорейшее выздоровление пациентов", — заявил Карпов.
Теракт в красногорском "Крокусе" произошёл в пятницу, 22 марта, перед концертом группы "Пикник". Жертвами этой трагедии стали 143 человека. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.