Путин связал случай с допингом Валиевой с нетрадиционной медициной

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту выделил, что некоторые спортивные федерации обращаются к представителям нетрадиционной медицины. Это приводит к непонятным ситуациям с допингом, как произошло с теннисисткой Марией Шараповой и фигуристкой Камилой Валиевой.

«ФМБА — это головная медицинская организация, которая занимается медицинским сопровождением спорта, особенно спорта высших достижений. В то же время отдельные федерации привлекают к работе со своими спортсменами специалистов, мягко говоря, спорных направлений в области медицины. И даже, так скажем, нетрадиционной медицины», — отметил он.

Путин добавил, что из-за этого страдают руководство страны и миллионы любителей спорта. Они сталкиваются с ситуациями, которые сложно объяснить. Президент привёл пример с Марией Шараповой, которая заявила, что «врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять».

Аналогичная ситуация произошла и с Валиевой, когда её обвинили в допинге, сказал президент. Фигуристка тоже утверждала, что не знала о запрете. Путин связал эти случаи с привлечением некомпетентных специалистов.

Президент потребовал навести порядок в медицине спорта высших достижений. Он подчеркнул, что не стоит приглашать «шаманов» для сопровождения олимпийцев.