Фигуристка Валиева не стала возвращать медали, которых лишилась из-за допинга

Российская фигуристка Камила Валиева не вернула ни одной из медалей, которые были у неё несправедливо отобраны в связи с допинговым скандалом, сообщают наши коллеги из ТАСС.

После дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, а также золотых (2021) и серебряной (2022) медалей чемпионатов России, включая бронзовую награду 2023 года. Кроме того, она утратила серебро финала Гран-при России (2023) и медали на отдельных этапах турнира.