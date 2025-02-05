Фигуристка Валиева не стала возвращать медали, которых лишилась из-за допинга
Камила Валиева (Москва) во время выступления. Фото © Сергей Бобылев/ТАСС
Российская фигуристка Камила Валиева не вернула ни одной из медалей, которые были у неё несправедливо отобраны в связи с допинговым скандалом, сообщают наши коллеги из ТАСС.
После дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, а также золотых (2021) и серебряной (2022) медалей чемпионатов России, включая бронзовую награду 2023 года. Кроме того, она утратила серебро финала Гран-при России (2023) и медали на отдельных этапах турнира.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее, что лишило спортсменку возможности участвовать в соревнованиях до декабря 2025 года. Ей также запрещено тренироваться на государственных катках. В результате сборная России вместо золота в командном турнире на Олимпиаде-2024 получила бронзовые медали.
Позже Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка обязана покрыть судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по 8 тысяч франков в качестве компенсации.