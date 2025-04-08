Появилось подтверждение романа фигуристки Валиевой с разведённым капитаном ЦСКА

18-летняя российская фигуристка Камила Валиева закрутила роман с 32-летним триумфатором Олимпиады в Пхёнчхане, капитаном ХК ЦСКА Никитой Нестеровым. Об этом пишут журналисты сайта Sport24.

Шёпот о возможной связи между звездой фигурного катания и хоккейным чемпионом пополз ещё в феврале. Сначала Камилу засекли в окружении жён игроков ЦСКА, а затем любопытные телеграм-каналы подлили масла в огонь своими изысканиями.

Оба спортсмена хранят молчание, не подтверждая и не опровергая домыслы. Однако на одном из недавних матчей ЦСКА Валиева красовалась в куртке с изображением Нестерова и его фамилией, вышитой на спине, что дало сплетникам новый повод для фантазий.

Напомним, что когда-то Никита связал свою жизнь с Екатериной, наследницей владельца горнолыжного рая «Солнечная долина» Олега Сиротина. В этом союзе на свет появились двое малышей. Однако в 2021 году их семейная идиллия треснула по швам. Олимпийский герой не спешил с выплатой алиментов, из-за чего приставы наложили арест на часть его имущества. В итоге экс-супруга, обратившись в суд, вытрясла из него положенные 4 миллиона рублей.