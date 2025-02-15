Камилу Валиеву заподозрили в романе с капитаном ХК ЦСКА Нестеровым

У российской фигуристки Камилы Валиевой может быть роман с капитаном хоккейного клуба ЦСКА Никитой Нестеровым. К такому выводу пришли пользователи соцсетей, после того как спортсменка 14 февраля выложила на личной странице роскошный букет цветов.

Тот самый букет для Камилы Валиевой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26

Подозрения у подписчиков Валиевой появились после того, как в День всех влюблённых она продемонстрировала на личной странице большущий букет цветов в форме сердца от тайного поклонника. 18-летняя фигуристка в тот же день выложила ещё один снимок, сделанный в ресторане.

Никита Нестреров и Камила Валиева в одном и том же ресторане. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikitanesterov_official, kamilavalieva26

31-летний Нестеров тоже выложил селфи из того же заведения. Это видно по одинаковым люстрам и орнаменту на потолке. Кроме того, их публикации сделаны в один и тот же час.

Известно, что капитан ЦСКА развёлся несколькими годами ранее. От предыдущего брака у него есть сыновья Михаил и Кирилл.