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Регион
5 февраля, 21:53

WADA хочет взыскать с Валиевой 870-тысячную компенсацию за неудачную апелляцию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается связаться с российской фигуристкой Камилой Валиевой и её командой. Организация хочет взыскать со спортсменки компенсацию за неудачную апелляцию в Верховный суд Швейцарии по поводу четырёхлетней дисквалификации.

Ранее служители Фемиды обязали Валиеву выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA 8 тысяч швейцарских франков (около 870 тысяч рублей).

«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — сообщило агентство РИА «Новости».

Фигуристка Валиева не стала возвращать медали, которых лишилась из-за допинга
Фигуристка Валиева не стала возвращать медали, которых лишилась из-за допинга

Ранее в России заявили о коррумпированности системы Верховного суда Швейцарии, отклонившего апелляцию Валиевой. На объективность Запада по отношению к нашим спортсменам сейчас сложно рассчитывать, уверена президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

Тимур Хингеев
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