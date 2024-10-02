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2 октября, 11:52

Вальбе заявила о коррумпированности суда Швейцарии из-за решения по Валиевой

Вяльбе назвала коррумпированным суд Швейцарии, отклонивший апелляцию Валиевой

Елена Вяльбе. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Елена Вяльбе. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о коррумпированности системы Федерального верховного суда Швейцарии, отклонившего апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на дисквалификацию.

«Мне кажется, этот суд тоже достаточно коррумпированный. Для меня всё негативное, связанное с этими судами и странами, ожидаемо. Сейчас такая обстановка, что объективности от них ни от кого не добьёшься. Сейчас на объективность Запада по отношению к спортсменам, деятелям культуры сложно рассчитывать», — заявила тренер в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, что Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года и лишили золота с Олимпийских игр, завоёванного ей на командном турнире в Пекине. По словам главы USADA, во время разбирательств с фигуристкой, которой на тот момент было всего 15 лет, обращались как с подопытным кроликом. Он также заявил, что в США замешанные в ситуации тренеры и врачи оказались бы в уголовном розыске в случае, если бы вся правда об инциденте с Валиевой вплыла. Кроме того, WADA скрыло доказательство, оправдывающее олимпийскую чемпионку, из-за чего в Госдуме в очередной раз подчеркнули политические мотивы действий Всемирного антидопингового агентства.

Владимир Озеров
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