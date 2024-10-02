Вальбе заявила о коррумпированности суда Швейцарии из-за решения по Валиевой

«Мне кажется, этот суд тоже достаточно коррумпированный. Для меня всё негативное, связанное с этими судами и странами, ожидаемо. Сейчас такая обстановка, что объективности от них ни от кого не добьёшься. Сейчас на объективность Запада по отношению к спортсменам, деятелям культуры сложно рассчитывать», — заявила тренер в беседе с РИА «Новости».