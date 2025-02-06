«Напоминание о скандале»: В Госдуме призвали Валиеву вернуть отнятые у неё за допинг медали
Депутат Журова посоветовала Валиевой вернуть медали после дисквалификации
Светлана Журова и Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Антон Новодережки, Софья Сандурская
Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова предложила фигуристке Камиле Валиевой вернуть медали, которые были несправедливо отобраны в связи с допинговым скандалом. По мнению Журовой, микродозы запрещённого вещества всё же были обнаружены, и с этим уже нельзя поспорить.
«Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы. Да, Валиева заслужила это золото чемпионата Европы. Но эта награда связана со скандалом. Нужно вернуть эту медаль, иначе останется напоминание о допинговом скандале», — приводит слова депутата «ВсеПроСпорт».
По словам Журовой, любовь и поддержка болельщиков стоят больше, чем награды. Фанаты Камилы знают, что фигуристка невиновна, поэтому, считает чемпионка, нет смысла держаться «за вещи в данном случае».
Ранее стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга. Напомним, в январе прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку виновной в употреблении допинга, в результате чего она была дисквалифицирована. Спортсменка не сможет участвовать в соревнованиях до декабря 2025 года. Кроме того, Валиева не может тренироваться на государственных катках. Она также была лишена индивидуальных наград, а российская сборная вместо золотых медалей командного турнира на Олимпийских играх 2024 года получила бронзовые медали.