«Бедный ребёнок!»: Трусову жёстко захейтили после видео с новорождённым сыном на льду

Российская фигуристка Александра Трусова возобновила тренировки и разместила в своём аккаунте в соцсети видео с мужем и новорождённым сыном. Ролик, где спортсменка стоит на коньках и держит на руках укутанного в одеялко младенца, спровоцировал в Сети жаркие споры.

На кадрах Александра и её супруг Макар Игнатов обсуждают, кто первым обучит ребёнка катанию на коньках, после чего Трусова появляется в кадре на катке с маленьким Мишей, завёрнутым в плед. Подпись к видео гласит, что так «случайно получилось».

Трусова вышла на лёд с сыном. Видео

Публикация вызвала смешанные отзывы у подписчиков семейства: одни поклонники хвалили упорство недавно родившей спортсменки, другие же осудили её за безответственность, указывая на пренебрежение здоровьем собственного ребёнка.

«Бедный ребёнок!» — написали в комментариях пользователи Сети.

«Зачем вы новорождённого везде таскаете? Дома бы посидеть!» — отметил другой комментатор.

«Не урони, ради Бога», — запереживал кто-то из подписчиков.

Трусова однако не видит в своих тренировках ничего плохого и активно возвращается в форму.