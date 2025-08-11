Александра Трусова поделилась видео с малышом после выписки из роддома

Фигуристку Александру Трусову выписали из роддома. Вместе с новорождённым она направляется домой. Имя сына спортсменка и её супруг Макар Игнатов пока не раскрывают. Новоиспечённая мать предложила подписчикам в своём телеграм-канале самим угадать имя сына.