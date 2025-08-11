Александра Трусова поделилась видео с малышом после выписки из роддома
Обложка © Telegram/ Alexandra Trusova
Фигуристку Александру Трусову выписали из роддома. Вместе с новорождённым она направляется домой. Имя сына спортсменка и её супруг Макар Игнатов пока не раскрывают. Новоиспечённая мать предложила подписчикам в своём телеграм-канале самим угадать имя сына.
Александру Трусову выписали из роддома. Видео © Telegram/ Alexandra Trusova
Фигуристка родила сына 6 августа, а уже через три дня поделилась чувственными кадрами из роддома. Макар Игнатов признался, что до сих пор не верит, что стал отцом. Напомним, что Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года. Позже пара заявила, что они действительно ждут первенца.