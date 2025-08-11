Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 14:41

Александра Трусова поделилась видео с малышом после выписки из роддома

Обложка © Telegram/ Alexandra Trusova

Обложка © Telegram/ Alexandra Trusova

Фигуристку Александру Трусову выписали из роддома. Вместе с новорождённым она направляется домой. Имя сына спортсменка и её супруг Макар Игнатов пока не раскрывают. Новоиспечённая мать предложила подписчикам в своём телеграм-канале самим угадать имя сына.

Александру Трусову выписали из роддома. Видео © Telegram/ Alexandra Trusova

Фигуристка родила сына 6 августа, а уже через три дня поделилась чувственными кадрами из роддома. Макар Игнатов признался, что до сих пор не верит, что стал отцом. Напомним, что Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года. Позже пара заявила, что они действительно ждут первенца.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Александра Трусова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar