Она сказала «да»: Билан сделал Медведевой предложение, от которого она не смогла отказаться

Известный российский поп-исполнитель Дима Билан пригласил на свой концерт олимпийскую вице-чемпионку в женском одиночном катании Евгению Медведеву. Кажется, спортсменка ждала этого предложения всю жизнь, потому что без раздумий согласилась и приняла его предложение.

Поводом для благородного жеста послужил недавний случай в радиоэфире, когда, проходя тест от ИИ, Медведева назвала песню Билана среди своих фаворитов. Она тут же уточнила, что это лишь способ выразить желание побывать на концерте певца и услышать его исполнение живьём. История быстро облетела СМИ, и Дима Билан не заставил себя ждать с реакцией.

«Дорогая, приглашаю тебя на свой концерт в феврале в Москве. Выбирай любую дату», — написал в соцсетях 43-летний артист.

Как натура романтичная, 25-летняя девушка, несомненно, выбрала День всех влюблённых.