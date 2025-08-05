Она сказала «да»: Билан сделал Медведевой предложение, от которого она не смогла отказаться
Дима Билан пригласил Евгению Медведеву на свой концерт 14 февраля
Дмитрий Билан и Евгения Медведева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial, jmedvedevaj
Известный российский поп-исполнитель Дима Билан пригласил на свой концерт олимпийскую вице-чемпионку в женском одиночном катании Евгению Медведеву. Кажется, спортсменка ждала этого предложения всю жизнь, потому что без раздумий согласилась и приняла его предложение.
Поводом для благородного жеста послужил недавний случай в радиоэфире, когда, проходя тест от ИИ, Медведева назвала песню Билана среди своих фаворитов. Она тут же уточнила, что это лишь способ выразить желание побывать на концерте певца и услышать его исполнение живьём. История быстро облетела СМИ, и Дима Билан не заставил себя ждать с реакцией.
«Дорогая, приглашаю тебя на свой концерт в феврале в Москве. Выбирай любую дату», — написал в соцсетях 43-летний артист.
Как натура романтичная, 25-летняя девушка, несомненно, выбрала День всех влюблённых.
Кстати, не так давно фигуристка улетела на райский отдых со своим новым возлюбленным. Евгения Медведева в соцсетях поделилась милым видео с Мальдив, где она отдыхает в компании танцора Ильдара Гайнутдинова. Об отношениях молодых людей стало известно в начале лета, когда пара впервые официально подтвердила свой роман.