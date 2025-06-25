«Всё очень воспалено»: Дима Билан экстренно отменил концерт в Сочи

Заслуженный артист России Дима Билан отменил концерт в Сочи за день до его начала. В своём телеграм-канале исполнитель признался, что стало причиной такого решения.

Певец Дима Билан отменил концерт в Сочи за день до его начала. Видео © Telegram / Билан - live

Выступление певца было запланировано на 25 июня в концертном зале «Фестивальный», к сожалению, насладиться музыкой у фанатов не получится, поскольку буквально за день мероприятие было отменено. Билану было очень жаль прибегать к таким мерам, но поступить иначе не мог, поскольку накануне события обнаружил, что сорвал голос. И если будет работать вопреки здоровью, то столкнётся с проблемами, из-за которых придётся на недели приостановиться деятельность. Этого он позволить себе не может из-за плотного графика.

«Весь месяц я очень много работал, и голосовые связки дали о себе знать. Организм просит паузу. <…> Всё действительно очень воспалено, и если не сделать паузу хотя бы в один или два дня, то можно выпасть на недели из графика», — обратился он к своим подписчикам.

По словам Билана, в Сочи был солд-аут, все билеты были проданы. Некоторые люди специально ехали на это мероприятие из других регионов, кто-то даже планирован сделать предложение руки и сердца своей второй половинке. Он успокоил поклонников, что все деньги вернут в полном объёме, а потом приедет к своей публике с новыми силами.