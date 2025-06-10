«Использует весь арсенал»: Раскрыт секрет вечной молодости Димы Билана

Певец Дима Билан не стал исключением среди тех, кто прибегает к помощи косметологов. Врач Марият Мухина рассказала, что артист не ложился под нож пластического хирурга, но сделал несколько процедур для омоложения лица.

«Дима Билан регулярно делает процедуры для всех уровней тканей лица. Это заметно по натянутой коже и отсутствию носогубных складок. Эффект достигается регулярными аппаратными процедурами и инъекциями. Он, очевидно, использует препараты для поддержания связок и мышц лица, что видно по скуловой зоне», — пояснила косметолог в беседе с «Абзацем».

Мухина дополнила, что Билан также поддерживает губы в объёме с помощью процедур, так как с возрастом они становятся уже. По словам эксперта, артист использует полный арсенал современной косметологии. Специалист добавила, что в настоящее время аппаратные процедуры являются хорошей альтернативой всем хирургическим вмешательствам.