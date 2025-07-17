«Мы»: Евгения Медведева показала видео отдыха с новым возлюбленным на Мальдивах
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов поделились романтичным видео с Мальдив
Евгения Медведева на Мальдивах. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала трогательное видео с танцором Ильдаром Гайнутдиновым с отдыха на Мальдивах. В ролике, размещённом в социальных сетях, видно, как пара красуется перед своим отражением.
Евгения Медведева поделилась с подписчиками кадрами с отдыха с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj
Медведева недавно призналась в новых отношениях, а теперь делится совместными романтичными моментами с подписчиками. Видео сопровождено короткой, но ёмкой подписью: «Мы».
Напомним, о романе между Евгенией Медведевой и Ильдаром Гайнутдиновым стало известно в начале лета, когда молодые люди впервые подтвердили свои отношения публично.