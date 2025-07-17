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17 июля, 00:53

«Мы»: Евгения Медведева показала видео отдыха с новым возлюбленным на Мальдивах

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов поделились романтичным видео с Мальдив

Евгения Медведева на Мальдивах. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Евгения Медведева на Мальдивах. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала трогательное видео с танцором Ильдаром Гайнутдиновым с отдыха на Мальдивах. В ролике, размещённом в социальных сетях, видно, как пара красуется перед своим отражением.

Евгения Медведева поделилась с подписчиками кадрами с отдыха с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Медведева недавно призналась в новых отношениях, а теперь делится совместными романтичными моментами с подписчиками. Видео сопровождено короткой, но ёмкой подписью: «Мы».

Фигуристка Евгения Медведева удивила поклонников эффектным образом
Фигуристка Евгения Медведева удивила поклонников эффектным образом

Напомним, о романе между Евгенией Медведевой и Ильдаром Гайнутдиновым стало известно в начале лета, когда молодые люди впервые подтвердили свои отношения публично.

Юния Ларсон
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