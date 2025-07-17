«Мы»: Евгения Медведева показала видео отдыха с новым возлюбленным на Мальдивах

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала трогательное видео с танцором Ильдаром Гайнутдиновым с отдыха на Мальдивах. В ролике, размещённом в социальных сетях, видно, как пара красуется перед своим отражением.

Евгения Медведева поделилась с подписчиками кадрами с отдыха с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Медведева недавно призналась в новых отношениях, а теперь делится совместными романтичными моментами с подписчиками. Видео сопровождено короткой, но ёмкой подписью: «Мы».