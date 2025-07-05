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5 июля, 09:28

«Сквозь танец в жизнь»: Евгения Медведева перестала скрывать роман со звездой Большого театра

Фигуристка Медведева подтвердила роман с танцором Ильдаром Гайнутдиновым

Евгения Медведева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Евгения Медведева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

В личном блоге 25-летней Евгении Медведевой появились романтические чёрно-белые снимки с 24-летним Ильдаром Гайнутдиновым. Эти кадры, на которых фигуристка и танцор нежно обнимают друг друга, стали негласным подтверждением их романа. Хотя сами молодые люди об отношениях публично не заявляли, фотографии ясно дают понять: между знаменитостями существует нечто большее, чем просто дружеские узы.

Евгения Медведева с Ильдаром Гайнутдиновым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Евгения Медведева с Ильдаром Гайнутдиновым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

«Сквозь танец в жизнь», — написала фигуристка под серией милых совместных фото.

Пара участвовала в проекте на ТВ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Пара участвовала в проекте на ТВ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Известно, что в прошлом году Гайнутдинов и Медведева имели опыт совместной работы, выступая в дуэте на одном из телевизионных танцевальных проектов. Карьера избранника фигуристки впечатляет: он является ведущим солистом Театра танца Todes Аллы Духовой, а также выступал на сцене Большого театра, где в 2022 году состоялся его дебют в статусе приглашённого солиста.

Фигуристка Медведева призналась, что её заработок в «медийке» выше, чем в спорте
Фигуристка Медведева призналась, что её заработок в «медийке» выше, чем в спорте

Ранее сообщалось, что дочь легендарного актёра Александра Абдулова, 18-летняя Евгения, раскрыла свой роман с 32-летним кинематографистом Алексеем Федорцовым. Их совместный выход в свет состоялся на премьере сериала «Открытый брак. Акт Второй», где они впервые были замечены вместе.

Ольга Сливченко
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