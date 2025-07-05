«Сквозь танец в жизнь»: Евгения Медведева перестала скрывать роман со звездой Большого театра

В личном блоге 25-летней Евгении Медведевой появились романтические чёрно-белые снимки с 24-летним Ильдаром Гайнутдиновым. Эти кадры, на которых фигуристка и танцор нежно обнимают друг друга, стали негласным подтверждением их романа. Хотя сами молодые люди об отношениях публично не заявляли, фотографии ясно дают понять: между знаменитостями существует нечто большее, чем просто дружеские узы.

Евгения Медведева с Ильдаром Гайнутдиновым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

«Сквозь танец в жизнь», — написала фигуристка под серией милых совместных фото.

Пара участвовала в проекте на ТВ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Известно, что в прошлом году Гайнутдинов и Медведева имели опыт совместной работы, выступая в дуэте на одном из телевизионных танцевальных проектов. Карьера избранника фигуристки впечатляет: он является ведущим солистом Театра танца Todes Аллы Духовой, а также выступал на сцене Большого театра, где в 2022 году состоялся его дебют в статусе приглашённого солиста.