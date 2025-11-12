Россия и США
12 ноября, 12:38

Штурм пошла штурмом на Диброва после скандала с голым «кракеном‎»

Обложка © Telegram / SHTURM.news, © ТАСС / Вадим Тараканов

Певица Наталья Штурм заявила, что готова заменить телеведущего Дмитрия Диброва, так как он запятнал свою репутацию приличного человека, расхаживая с «голым» половым органом по Подмосковью. Хотя подлинность компрометирующего видео до сих пор не доказана, артистка обрушилась на него с критикой и разрекламировала себя на его место.

«Нет, ну нормально? Ведущий публично ходит с ... наперевес, а Наталья Штурм со своими вкусными рецептами — ку-ку? Я, между прочим, имею 2 высших образования и интеллектуалка! Я хочу вести программу «Кто хочет стать миллионером»!» написала артистка в телеграм-канале.

Как уже писал Life.ru, мужчина, похожий на Дмитрия Диброва, был замечен в Подмосковье с неприкрытым половым органом. Компрометирующее видео снято летом, но в Сети оказалось только сейчас. Фанаты считают, что причина такой откровенности — тяжёлый развод: жена Полина ушла от Диброва к их общему другу. Депутат ГД РФ Виталий Милонов отреагировал жёстко, поставив под сомнение адекватность ведущего и призвав к его увольнению с федерального канала. Полина Диброва призналась, что ничего подобного раньше за экс-супругом она не замечала. При этом женщина заявила, что её бывший вправе делать после развода, что хочет.

