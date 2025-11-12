Штурм пошла штурмом на Диброва после скандала с голым «кракеном‎»

Певица Наталья Штурм заявила, что готова заменить телеведущего Дмитрия Диброва, так как он запятнал свою репутацию приличного человека, расхаживая с «голым» половым органом по Подмосковью. Хотя подлинность компрометирующего видео до сих пор не доказана, артистка обрушилась на него с критикой и разрекламировала себя на его место.