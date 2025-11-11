Бывшая жена Диброва заявила, что он сам «волен выбирать» и ходить с «голым» членом

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что не хочет обсуждать его появление с «голым половым органом» на глазах у окружающих. В соцсети она разместила видео, в котором рассказала, что её экс-супруг волен сам выбирать свой образ жизни после развода.

Видео © Telegram/ПОЛИНА ДИБРОВА

«Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Поэтому давайте не будем это обсуждать. Там уже со всех сторон всё рассмотрели», — заявила она.

По её словам, откровенное видео, слитое в Сеть, стало и для неё шоком, потому что ничего подобного за Дмитрием она раньше не замечала. Поклонники телеведущего тут же обвинили Полину в лицемерии, напомнив, что именно её измены могли вывести его из равновесия. Фанаты посоветовали женщине покаяться, а не рассказывать с самодовольной улыбочкой, что она, мол, ни при чём.