Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 17:41

Бывшая жена Диброва заявила, что он сам «волен выбирать» и ходить с «голым» членом

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что не хочет обсуждать его появление с «голым половым органом» на глазах у окружающих. В соцсети она разместила видео, в котором рассказала, что её экс-супруг волен сам выбирать свой образ жизни после развода.

Видео © Telegram/ПОЛИНА ДИБРОВА

«Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Поэтому давайте не будем это обсуждать. Там уже со всех сторон всё рассмотрели», — заявила она.

По её словам, откровенное видео, слитое в Сеть, стало и для неё шоком, потому что ничего подобного за Дмитрием она раньше не замечала. Поклонники телеведущего тут же обвинили Полину в лицемерии, напомнив, что именно её измены могли вывести его из равновесия. Фанаты посоветовали женщине покаяться, а не рассказывать с самодовольной улыбочкой, что она, мол, ни при чём.

«Достал и крутит»: Дибров продаёт «Полину» и перезапустил жизнь с новыми красотками
«Достал и крутит»: Дибров продаёт «Полину» и перезапустил жизнь с новыми красотками

Как уже писал Life.ru, мужчина, похожий на Дмитрия Диброва, был замечен в Подмосковье с неприкрытыми половыми органами. Сам инцидент произошёл ещё летом, но видео появилось в Сети только сейчас. Поклонники Диброва связывают этот «нудизм» с тяжёлым разводом ведущего. Жена Полина изменила ему с другом семьи, после чего ушла, несмотря на троих детей. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что если видео не является результатом монтажа, то следует лечить Дмитрия Диброва и уволить с федеральных телеканалов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах читайте в разделе «Шоу-бизнес» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Полина Диброва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar