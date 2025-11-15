Россия и США
15 ноября, 09:25

Россиянам объяснили, сколько на самом деле «живёт» красная икра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiia Tainikova

Красную икру в закрытой заводской банке можно спокойно хранить в холодильнике до года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, срок зависит от технологии консервации, но на качество продукта это практически не влияет — разве что свежая икра вкуснее.

«Соответственно ГОСТу красную икру можно хранить год. <...> Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная, но на качество это не влияет», цитирует Шестакова РИА «Новости».

Шестаков также напомнил, что объём производства икры в стране достаточный, и дефицита на Новый год не будет. Цены он тогда не комментировал, однако позднее допустил, что благодаря успешной путине стоимость красной икры и рыбы может снизиться к праздничному сезону.

Ранее Life.ru сообщал, что красная икра за год подорожала в России на треть. 200 граммов новогоднего деликатеса сейчас обходятся примерно в 3000 рублей. Ожидается дальнейший рост цен к Новому году из-за инфляционных процессов и увеличения производственных затрат, что нивелирует положительное влияние хорошего улова.

Полина Никифорова
    avatar