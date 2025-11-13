Главный новогодний деликатес в России подорожал на треть за год

Несмотря на обильный вылов рыбы, средняя цена на красную икру за год увеличилась на 33%. Об этом пишет газета «Известия».

Исследование на основе анализа более 1,7 млн чеков за период с октября по ноябрь 2025 года, выявило, что 200 граммов икры сейчас обходятся примерно в 3000 рублей. Ожидается дальнейший рост цен к Новому году из-за инфляционных процессов и увеличения производственных затрат, что нивелирует положительное влияние хорошего улова. В статье подчёркивается, что стоимость натуральной икры увеличилась незначительно, всего на 3%, в то время как имитированная икра лососевых рыб подорожала на 18%.

«Спрос на ненатуральную продиктован демократичной ценой, покупатели могут себе позволить приобретать её чаще, чем деликатесную, тем более что продаётся она повсеместно, в том числе в магазинах экономкласса», — указано в материале.

Аналитики указывают на разницу в динамике цен на чёрную и красную икру. Чёрная икра, являясь премиальным продуктом, доступна не всем, поэтому колебания её стоимости и спроса в течение года незначительны. В то время как икра лососевых рыб – более доступный и востребованный продукт, особенно в преддверии праздников.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин прогнозирует, что если текущие цены не снижаются, то к Новому году можно ожидать их увеличения примерно на 15%, а после праздников возможен некоторый спад.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предостерегает от покупки икры у ненадёжных продавцов и через Интернет, так как под видом натуральной икры часто реализуется подделка. Он напоминает, что на упаковке обязательно должны быть указаны вид рыбы, дата производства, срок годности и условия хранения, а также слово «икра».

А ранее Life.ru писал, что к Новому году красная рыба и икра в России станут дороже. По данным экспертов, цены поднимутся примерно на 5-7%. Всему виной сезонность, инфляция и потребительский спрос, которые могут привести к ожидаемому подорожанию.