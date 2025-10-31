На Камчатке нашли партию красной икры с микробами

На Камчатке специалисты Россельхознадзора выявили опасные микроорганизмы в партии охлаждённой солёной икры кеты. Проверка показала серьёзное превышение допустимых норм по микробиологическим показателям. По данным лаборатории, причина могла крыться в нарушении санитарных условий при производстве или хранении деликатеса.

Такая икра может быстро испортиться, приобрести неприятный запах и вкус, а в некоторых случаях – представлять риск для здоровья, пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на ведомство.

Это уже девятый случай с начала года, когда на Камчатке фиксируют подобные нарушения. До этоо опасные микробы находили в икре минтая, молоке, сливках и хлебобулочных изделиях.

Ранее Life.ru писал, что россияне массово переходят на альтернативную икру из сельди, трески и минтая. Из-за этого продажи классической красной за первое полугодие 2025 года рухнули почти вдвое. Эксперты отметили, что покупатели всё чаще выбирают более дешёвые варианты любимого деликатеса.