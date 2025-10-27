Спрос россиян на альтернативную икру обрушил продажи красной почти вдвое

Россияне неожиданно сменили свои гастрономические привычки и вместо красной икры всё чаще покупают её «белые» аналоги из сельди, трески и минтая. По данным исследовательской компании NTech, спрос на альтернативную икру в этом году вырос почти на треть, тогда как традиционная красная стремительно теряет популярность.

Рынок натуральной икры за первое полугодие 2025 года «просел» именно из-за падения продаж классического деликатеса. Продажи красной икры год к году снизились почти наполовину – до 1,1 миллиона килограммов. В денежном выражении падение составило около 11%, до 8,1 миллиарда рублей».

При этом дешёвые аналоги уверенно занимают место на полках магазинах и в холодильниках покупателей. Икра из минтая прибавила 5%, достигнув 1,4 миллиона килограммов. Из сельди – выросла почти вдвое, до 1,6 миллиона килограммов, а из трески – на 39%, до 1,1 миллиона килограммов. Всё это показывает, что потребители ищут более доступные варианты, не желая переплачивать за бренд «красной», передают «Ведомости».

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что в стране достаточно рыбы и икры, чтобы полностью покрыть внутренние потребности. Он предположил, что рост вылова красной рыбы может привести к снижению цен на икру ближе к Новому году, поскольку в условиях рыночной экономики увеличение предложения неизбежно приведёт к удешевлению продукта.