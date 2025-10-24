Life.ru выяснил, насколько за год подорожал бутерброд с икрой

Стоимость традиционного бутерброда с красной икрой продолжает расти по всей России. Наибольшее подорожание зафиксировано в северных регионах, где цена этого угощения увеличилась на 25-50%, сообщает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Во время общения с Life.ru она пояснила, что основной причиной этого является рост стоимости самого деликатесного ингредиента — лососёвой икры.

Как отмечает эксперт, из обычной баночки весом 250 г. можно приготовить 16 бутербродов. Дороже всего такая закуска стоит в Мурманской области, где цена одного бутерброда составляет 196 рублей. В Архангельской области стоимость равняется 192 рублям, а в Севастополе — 188 рублям. Наиболее доступными остаются бутерброды в республике Адыгея (119 рублей), Удмуртской республике (125 рублей) и на Чукотке (117 рублей). Среднероссийская стоимость этого деликатесного угощения в 2025 году достигла 155 рублей.

«За год стоимость бутерброда в Архангельской области выросла на 27%, в Мурманской — на 50,4%. Самые низкие расходы на приготовление такого угощения несут домохозяйства республик Адыгея (119 руб., +10%), Удмуртской республики (125 руб.) и Чукотского автономного округа (117 руб.)», — рассказала Лебединская.

Как пояснила специалист, основную долю в стоимости бутерброда составляет именно икра — 15 грамм продукта обходятся в 155,8 рубля. Для сравнения, сливочное масло добавляет к цене всего 11 рублей, а хлеб — 3 рубля. За год килограмм икры подорожал с 6,9 до 9,4 тысячи рублей, а в Мурманской области — до 12,1 тысячи рублей.

Собеседница Life.ru предположила, что в преддверии новогодних праздников цена может увеличиться. По её оценкам, бутерброд с икрой может подорожать ещё на 7-9%, поскольку потребители традиционно меньше экономят на праздничных покупках.

При этом, как отмечает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, в России производится достаточно красной рыбы и икры, чтобы обеспечить как внутренний рынок, так и экспортные поставки. Согласно его прогнозу, увеличение объёмов вылова рыбы может привести даже к снижению цен на красную икру. Эксперт пояснил, что в условиях рыночной экономики рост предложения закономерно ведёт к удешевлению товара, и выразил надежду на такой исход.