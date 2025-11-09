Россиян предупредили о возможном подорожании красной рыбы и икры к Новому году

К Новому году красная рыба и икра в России станут дороже. По словам Светланы Ильяшенко, доцента из РЭУ им. Плеханова, цены поднимутся примерно на 5-7%.

В беседе с ТАСС специалист уточнила, что средняя цена красной рыбы к праздникам составит около 1,4 тысячи рублей, а икры – до 9,9 тысячи рублей. Ильяшенко уточнила, что темпы роста цен на икру будут сдержаннее, чем в 2024 году. Несмотря на то, что к концу октября текущего года улов лососевых показал значительный прирост – почти 44% по сравнению с прошлым годом, достигнув 335,2 тысячи тонн, – это не гарантирует стабильности цен.

По словам доцента, такие факторы, как сезонность, инфляция и потребительский спрос, могут привести к ожидаемому подорожанию. Она также отметила, что средняя потребительская цена на лососевых к началу октября 2025 года уже выросла на 16,8% по сравнению с 2024 годом, составив 1381 рубль за килограмм.

Ранее Life.ru писал, что россияне массово переходят на альтернативную икру из сельди, трески и минтая. Из-за этого продажи классической красной за первое полугодие 2025 года рухнули почти вдвое. Эксперты отметили, что покупатели всё чаще выбирают более дешёвые варианты любимого деликатеса.