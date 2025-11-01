Россия и США
1 ноября, 05:18

Готовиться нужно уже сейчас: Life.ru узнал еврейские лайфхаки экономии на праздновании Нового года

Оглавление
Праздничный стол: фиксируем выгодные цены
Подарки: стратегия распродаж и запасливости
Мелочи, которые съедают бюджет

Несмотря на рост цен, встретить Новый год без серьёзного ущерба для кошелька вполне реально. Секрет — в заблаговременной подготовке. Личный финансовый консультант Александр Патешман рассказал Life.ru, на чём можно сэкономить уже сегодня и как избежать предпраздничного ажиотажа.

Праздничный стол: фиксируем выгодные цены

Эксперт советует без промедлений заняться покупками для новогоднего стола. Сейчас лучшее время, чтобы заказать алкоголь и красную икру.

«Фиксирую, что красная икра перед Новым годом обычно разгоняется, сейчас цены устаканились. Поэтому сейчас можно действительно купить икру порядка 30–40% дешевле, чем она уже стоит в магазине со скидкой», — отмечает Патешман.

Он рекомендует использовать действующие в магазинах скидки до 20% и промокоды на первую доставку, чтобы отложить 2–3 банки икры и шампанское, избежав переплат в декабре.

Подарки: стратегия распродаж и запасливости

Главная возможность для выгодных покупок ждёт россиян на распродаже 11.11. На неё стоит сделать ставку при выборе техники и парфюмерии.

Эксперт рекомендует сделать скриншоты с ценами прямо сейчас. Добавить товар в корзину и к 11.11 получить дополнительную скидку 3–5%. Также он советует подписаться на новостные рассылки магазинов, чтобы получать промокоды.

Для подарков из-за рубежа время ещё есть, но его в обрез, говорит Патешман — «за два месяца вполне успеют прийти, но не позже, потому что перед ажиотажем, как правило, сроки доставки увеличиваются».

Особое внимание финконсультант уделяет «спонтанным» тратам — дорогим подаркам для коллег, учителей и воспитателей, которые в панике скупаются в последний момент. Чтобы сэкономить «львиную массу расходов», он предлагает закупать небольшие презенты в течение года.

«Если на протяжении целого года покупать не слишком скоропортящиеся товары, какие-то наборы косметические, вместо там 600–800 рублей за 200–300, складируете их, и вот у вас перед Новым годом есть 30–40 подарков относительно недорогих», — отметил собеседник Life.ru.

Мелочи, которые съедают бюджет

Эксперт напоминает и о сопутствующих расходах. Подарочные пакеты и обёрточная бумага перед праздниками сильно дорожают.

«Поэтому лучше взять курсы по упаковке праздничной, или просто видео включить, это поможет вам и вашей семье сэкономить очень-очень много денег», — резюмирует Александр Патешман.

Главный вывод эксперта: основные расходы — на стол, главные подарки и товары из-за границы — нужно планировать прямо сейчас, чтобы в декабре встретить праздник спокойно и без лишних трат.

