Шампанское к Новому году может подорожать на 10%

Любителям игристых вин придётся приготовиться к новым тратам: средняя стоимость шампанского уже показала значительный рост за последний год и, по прогнозам экспертов, продолжит дорожать к предстоящим новогодним праздникам. Об этом Telegram-каналу Baza сообщили эксперты АТОЛ.

В октябре 2025 года средняя цена бутылки шампанского составила 1039 рублей. Этот показатель на 11% выше, чем был год назад. Эксперты также отметили, что подобная ценовая динамика не является чем-то новым. В прошлом, 2024 году, в период с октября по декабрь, стоимость напитка уже поднималась в среднем на 7%. К предстоящему Новому году ценник вновь увеличится. Ожидается дополнительный рост в среднем на 10%.

Ранее прогнозировалось возможное незначительное подорожание картофеля к Новому году. Средняя оптовая цен в настоящее время составляет 17-20 рублей за килограмм, но аграрии отмечают постепенное повышение стоимости. Параллельно с этим, торговые сети сообщают о снижении качества некоторых партий картофеля.