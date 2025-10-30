Стеклянные, пластиковые и дизайнерские: Life.ru публикует индекс ёлочных игрушек в 2025 году

Ежегодно ёлочные украшения входят в список обязательных покупок к новогоднему торжеству. Некоторые начинают присматривать новые игрушки уже в октябре. Шары, свечи, гирлянды — на любой вкус и цвет. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская специально для Life.ru подсчитала индекс ёлочных игрушек.

«На рынке ёлочных игрушек традиционный закон спроса и предложения не действует. Например, в 2024 году одними из самых популярных были ёлочные игрушки в стиле «Back to the USSR». Спрос был полностью удовлетворён, и по закону спроса цена должна была снизиться. Однако мы видим совершенно другую картину — рынок переполнен, цены высокие и продолжают расти», — рассказала эксперт.

Многие хотят повесить на ёлку настоящий эксклюзив, произведение искусства, чтобы потом эта игрушка могла стать семейной реликвией и передаваться по наследству внукам. Ёлочная игрушка — предмет коллекционирования, и покупатели будут их приобретать даже по очень высоким ценам. Поэтому рост цен на ёлочные игрушки около 10% воспринимается иначе, чем рост цен на продукты, уточняет специалист.

Сегодня простые стеклянные шары стоят от 1500 рублей, матрёшки — ещё дороже. За фигурки (набор) из ваты и папье-маше, производство которых налажено в Коломне и в Крыму, придётся заплатить около 6000 рублей. Цены на игрушки класса люкс могут достигать и 185 тысяч рублей. Если рассматривать более бюджетные варианты украшения, то можно выбрать пластиковый шар без рисунка — от 60 рублей, или небольшую стеклянную игрушку за 89 рублей. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

В 2024 году, по данным платформы «ОФД», стоимость набора ёлочных игрушек выросла на 23%, искусственные ели подорожали на 27%, мишура — на 10%, гирлянды — на 20%. Прогноз на 2025 год достаточно оптимистичен: такого же роста цен, как в прошлом году, скорее всего, не будет — динамика не превысит 7-10% в эконом-сегменте, а искусственные ёлки пока можно купить даже дешевле, чем в прошлом году.

В 2024 году для украшения ёлки из 30 шаров, 10 простых игрушек, дождика, мишуры и гирлянд требовались минимум 1800 рублей: набор из 6 шаров — от 209 рублей, голографический дождик 100х9 см — от 80 рублей, мишура — от 104 рублей, удлинитель для гирлянды — от 80 рублей, гирлянда «роса» (на батарейках, тонкая) — от 86 рублей. В 2025 году стоимость этого набора составит уже около 2215 рублей.

Ранее Life.ru узнал, сколько будет стоить новогодняя ёлка в этом году. Средняя цена подобного изделия составляет около 5870 рублей, что превышает прошлогоднюю цену на 7%. Высококачественные экземпляры ростом до двух метров будут продаваться примерно за 6–7,5 тысячи рублей, а самые высокие образцы, достигающие 240 сантиметров, предлагаются за 40 тысяч рублей.