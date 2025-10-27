Заснеженная, голая и украшенная: Life.ru узнал, сколько будет стоить новогодняя ёлка в этом году

До наступления Нового года остаётся два месяца, и одна из важнейших покупок перед праздником — выбор новогодней ёлки. Эксперт Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, поделилась с Life.ru актуальной информацией о ситуации на российском рынке искусственных ёлок.

Приобретение новогодней ёлки — одно из самых важных подготовительных мероприятий перед встречей Нового года. За последние три года стоимостный объём рынка искусственных ёлок в 2,3 раза превысил рынок натуральных елей, в ближайшие три года российский рынок искусственных деревьев будет расти в среднем на 5% в год с постепенным сокращением доли импорта. Рынок всё больше становится отечественным. Крупных производителей в России немного: Коломна, Владимир, Севастополь и Москва. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Цены на новогодние украшения остаются довольно привлекательными, особенно в сегменте экономкласса. Например, в октябре 2025 года минимальная стоимость качественной искусственной ёлки достигает порядка 1118 рублей за изделие высотой 120 сантиметров, что на целых 20% ниже уровня конца ноября 2024 года.

Тем не менее декоративные варианты, включающие световые элементы и дополнительный декор, обойдутся существенно дороже. Средняя цена подобного изделия составляет около 5870 рублей, что превышает прошлогоднюю цену на 7%. Высококачественные экземпляры ростом до двух метров будут продаваться примерно за 6–7,5 тысячи рублей, а самые высокие образцы, достигающие 240 сантиметров, предлагаются за 40 тысяч рублей.

«Взыскательные покупатели предпочитают всё-таки приобретать ёлки без игрушек, голыми. Поэтому самая дорогая ель для дома высотой три метра будет стоить 230–250 тысяч, а «одетая» дешевле: самую дорогую можно приобрести за 125 тысяч», — подчеркнула Лебединская.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне уже начинают штурмовать магазины в поисках новогодней ели для украшения дома. Самыми популярными стали ёлки высотой 210 см со средней ценой около 7,5 тысячи рублей — их продажи подскочили в октябре сразу на 30 000%.