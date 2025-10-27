Главный русский салат подорожал почти на 100 рублей к Новому году

Стоимость килограмма салата «селёдка под шубой» за год выросла на 14% — с 366,3 рублей в 2024-м до 417,5 в 2025 году. Индекс «шубы» опубликовал Telegram-канал SHOT.

Кроме майонеза, который подорожал на 28%, репчатый лук вырос в цене на 9%, а селёдка — на 7%. Морковь и свёкла стали дороже на 2% по сравнению с прошлым годом. Единственные ингредиенты, подешевевшие в 2025 году, — это яйца и картофель: их стоимость снизилась на 6% и 1% соответственно. Аналитики отмечают, что рост цен на «шубу» в основном связан с увеличением стоимости майонеза и ключевого ингредиента салата — селёдки.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно готовиться к Новому году, что привело к резкому росту продаж искусственных ёлок. Главный тренд сезона — практичность: покупатели выбирают недорогие модели. Наибольшей популярностью пользуются ёлки высотой 210 см со средней ценой около 7,5 тысячи рублей — их продажи выросли на 30 000%. Ёлки высотой 180 см стоимостью примерно 6 тысяч рублей подорожали и их продажи увеличились почти на 4800%.