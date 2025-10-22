Россиян в октябре охватила «новогодняя лихорадка» — они штурмуют магазины в поисках ёлок

Россияне начали активно готовиться к Новому году — продажи искусственных ёлок выросли на десятки тысяч процентов, сообщает телеграм-канал SHOT. Главный тренд этого сезона — практичность: большинство покупателей отдают предпочтение недорогим моделям.

Самыми популярными стали ёлки высотой 210 см со средней ценой около 7,5 тысячи рублей — их продажи подскочили сразу на 30 000%. Немного меньше, но всё же впечатляющим ростом — почти 4800% — могут похвастаться ёлки высотой 180 см, которые стоят в среднем 6 тысяч рублей.

Не остались без внимания и более крупные модели. Ёлки высотой 240 см, стоимость которых достигает 40 тысяч рублей, стали покупать чаще почти на 2800%. Зато роскошные искусственные ели ценой от 70 тысяч рублей потеряли популярность — спрос на них снизился почти на 94%.

Ранее Life.ru сообщал, что цены на мандарины — ещё один символ Нового года — начали расти уже за два месяца до праздников. Килограмм этих цитрусовых обойдется россиянам в 224 рубля. В прошлом году его можно было приобрести за 217 рублей.