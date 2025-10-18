Россиян предупредили о росте цен на мандарины к Новому году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandrs Samuilovs
Килограмм мандаринов подорожал на 3% по сравнению с прошлым годом: сейчас в среднем 224 рубля против 217 год назад. При этом до зимних праздников ещё больше двух месяцев, и эксперты предупреждают, что итоговое удорожание может превысить 20%. Об этом сообщает SHOT.
Ассортимент в столичных супермаркетах поражает разбросом цен — от 95 до 915 рублей за килограмм. Самые дорогие — «бэйби» и привозные сорта из Азии, ЮАР и Южной Америки, поскольку сложная логистика и повышенный спрос толкают стоимость вверх. В регионах картина проще: в южных областях, например, абхазские мандарины нередко продают около 300 рублей за килограмм.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России впервые с 2024 года снизилась цена на красную икру. Дело в том, что в этом году улов прогнозируется сравнительно неплохой. Эксперты считают, что рыбы будет на примерно на 30% больше.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.