С маслом, икрой и колбасой: Life.ru узнал, как за год изменился Индекс бутерброда в России

В 2025 году любимые бутерброды россиян подорожали на несколько десятков рублей. Как сообщил экономист и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, ценовые изменения затронули такие продукты, как хлеб, колбаса, сыр, масло и икра. 16 октября, в День хлеба, аналитики и эксперты подсчитали, на сколько изменились цены на эти продукты за год и как это отразилось на стоимости бутербродов.

Ржаной хлеб, например, подорожал на 17,5%, и теперь стоимость одной булки весом 800 граммов составляет около 98 рублей. Это означает, что один ломтик ржаного хлеба для бутерброда стоит в среднем 4,45 рубля.

Что касается бутербродов с докторской колбасой, то цена варьируется от 65 до 134 рублей за один кусочек, в зависимости от марки и состава колбасы. Сыр в российской рознице подорожал на 13,8%, и теперь стоимость бутерброда с маслом и сыром колеблется от 64 до 106 рублей.

Бутерброд с икрой стал значительно дороже — цена одного такого угощения теперь варьируется от 220 до 229 рублей, что связано с ростом цен на лососёвую икру (41% за год). Масло тоже стало заметно дороже. Его стоимость выросла на 35%, и теперь бутерброд с маслом стоит от 31,75 до 41,25 рубля. Шпроты подорожали на 8%, и цена бутерброда с этим деликатесом теперь колеблется от 51,75 до 61,25 рубля.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия занимает 35-е место по доступности хлеба. В странах, где пшеницу активно выращивают и поддерживают производителей, хлеб остаётся одним из самых доступных продуктов питания. Самый дешёвый хлеб — в Алжире: всего 13,8 рубля за батон. Низкая цена обеспечивается за счёт государственных субсидий.