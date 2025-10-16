Россия заняла 35-е место в мире по доступности хлеба

16 октября во всём мире отмечается Всемирный день хлеба. К этой дате РИА «Новости» проанализировало цены на батон белого хлеба весом 0,5 кг в 200 странах и территориях. Средняя мировая стоимость составила 138 рублей.

Самый дорогой хлеб оказался в Джибути — 748,7 рубля за батон. Высокие цены там объясняются полной зависимостью страны от импорта продовольствия, включая пшеницу. В десятку самых дорогих вошли также Бермуды (677,6 рубля), Каймановы острова (499,7), Монако (422,1), Багамы (414), Конго (400,2), ЦАР (357,4), Исландия (337,2), Лихтенштейн (332,3) и ЮАР (329,9).

Самый дешёвый хлеб — в Алжире: всего 13,8 рубля за батон. Низкая цена обеспечивается за счёт государственных субсидий. В десятку стран с самыми доступными ценами также вошли Тунис (15,4 рубля), Эсватини (16,2), Афганистан (19,4), Ливия (22,6), Чад (28,3), Узбекистан (31,5), Киргизия (34), Казахстан (34,8) и Азербайджан (36,4).

Россия заняла 35-е место по доступности хлеба. По данным Росстата, в сентябре 2025 года средняя цена батона белого пшеничного хлеба составляла 57,1 рубля. В соседней Белоруссии — 62,8 рубля, что соответствует 42-му месту рейтинга.В среднем по миру цены на хлеб зависят от субсидий, уровня сельского хозяйства и доли импорта зерна. В странах, где пшеницу активно выращивают и поддерживают производителей, хлеб остаётся одним из самых доступных продуктов питания.

Ранее врачи-диетологи сообщили, что хлеб является важным источником углеводов, обеспечивающих организм энергией, а ржаной хлеб богат витаминами и минералами. Однако перед покупкой необходимо изучить состав и обратить внимание на тип ткани. Так, цельнозерновая мука, содержащая отруби, предпочтительнее: она сохраняет больше полезных свойств по сравнению с обработанной пшеничной мукой.