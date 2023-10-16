Россиянам назвали самый полезный вид хлеба

Хлеб содержит углеводы, которые являются важным источником энергии для организма, а некоторые виды этого продукта, в частности ржаной хлеб, богаты витаминами и минералами. Поэтому перед покупкой очень важно ознакомиться с составом и обратить внимание на вид муки, рассказала врач – диетолог-нутрициолог Алёна Микрюкова.

"С точки зрения пользы предпочтительнее хлеб из цельнозерновой муки. Она производится из цельного зерна и содержит отруби, в отличие от пшеничной муки, которая прошла несколько стадий обработки и потеряла массу полезных свойств", — пояснила медик в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, чёрный хлеб, как правило, готовится из цельного зерна, тогда как белый — из пшеничной муки, где много "пустых" килокалорий. Кроме того, белый хлеб способен быстро повышать уровень сахара в крови.