Всемирный день хлеба, День босса, Денис Позимний: Праздники и приметы 16 октября Сегодня, 16 октября, в России отмечаются два международных праздника, касающихся темы еды. Они разные, но повод у них один. Также на этот день выпадают два профессиональных праздника. В том числе в разных странах чествуют руководителей разного уровня. 15 октября, 21:01 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Фото © Freepik / drobodean

Всемирный день хлеба

16 октября в России и за рубежом отмечается праздник, посвящённый одному из самых популярных продуктов, — Всемирный день хлеба. Вот несколько фактов об этом событии: праздник учреждён по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров;

приурочен к дате основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 1945 году;

отмечается ежегодно 16 октября, дата не меняется;

цель — подчеркнуть важность хлеба для борьбы с голодом во всём мире.

История хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Согласно нынешним научным данным, первые такие изделия наши далёкие предки начали готовить ещё около восьми тысяч лет назад. Еда эта была очень грубая — крупу смешивали с водой и запекали на раскалённых углях. Только уже в Древнем Египте люди научились готовить дрожжевой хлеб.

Так как на протяжении тысячелетий хлеб доставался тяжёлым трудом, его место на столе было особым. Во многих народах считалось неприемлемым выбрасывать хлеб или бросать его на пол. Недаром в русском языке есть такие поговорки, как "Хлеб всему голова", "Без хлеба и маслом сыт не будешь". Такие традиции живы и сейчас, хоть нам уже и не приходится трудиться с утра до ночи в поле, чтобы на семейном столе была краюшка. Блага цивилизации одарили нас несметным множеством видов хлебобулочных изделий — от чёрного грубого хлеба до воздушных булочек к чаю. Но ещё относительно недавно, всего около века назад, белый хлеб был прерогативой только богатых.

Всемирный день хлеба — повод вспомнить обо всём этом и отдать должное труду пекарей и представителей других специальностей, благодаря кому сейчас можно каждый день приобретать в магазине свежие, вкусные и ароматные хлебобулочные изделия.

Всемирный день продовольствия

16 октября отмечается Всемирный день продовольствия. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

16 октября в России отмечается ещё один праздник, посвящённый еде, — Всемирный день продовольствия. Как по смыслу, так и по причине появления он пересекается с Днём хлеба. Рассказываем о нём: провозглашён в 1979 году на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН;

как и День хлеба, приурочен к дате основания этой структуры;

цель — рассказывать общественности о том, какие меры нужны, чтобы на земле не было голодающих;

в этот день проводятся сотни информационно-просветительских мероприятий.

Полноценное питание для человека — это залог сильного иммунитета, защиты от болезней, источник жизненной энергии и активности. Несмотря на то что формально право на достаточное питание является всеобщим, на деле во многих регионах мира ещё есть проблема недоедания или даже голода.

В 2015 году мировое сообщество одобрило 17 глобальных целей устойчивого развития для улучшения жизни к 2030 году. Одна из этих целей называется "Нулевой голод". Она предполагает, что в этом десятилетии человечество сможет улучшить продовольственную безопасность, обеспечить полноценное пропитание по всему миру. Однако пока международным организациям приходится констатировать, что цель выполнена не будет. Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2030 году число голодающих на планете превысит 840 миллионов, а это будет около десятой части населения земли. Большая часть тех, кому не будет хватать еды, придётся на Африку, Азию, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна.

День босса

16 октября отмечается День босса. Фото © Freepik / katemangostar

Сегодня, 16 октября, в России отмечается также такой необычный праздник, как День босса, или День шефа (Boss’s Day). Рассказываем о нём: это неформальный профессиональный праздник руководителей всех уровней;

отмечается каждый год 16 октября, по календарю не смещается;

появился в США по частной инициативе, распространился по миру;

в этот день предлагается вспомнить, что руководитель — это полноценная профессия, требующая особых навыков.

Однозначного ответа на вопрос, как появился этот праздник, нет. По одной из версий, инициатором его появления стала американка Патриция Бэйз Хароски. В 1958 году она зарегистрировала "День босса" в Торговой палате США. Предполагается, что 16 октября в качестве даты для Дня босса Хароски выбрала, поскольку это был день рождения её отца, руководившего страховой компанией. Уже через четыре года такой праздник официально появился в штате Иллинойс.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы работники поздравляли своего начальника и благодарили его за справедливость в течение минувшего года (если, конечно, он проявлял такое качество). Спустя годы суть осталась та же. Праздник распространился по миру, хотя официальным ни в одной стране не является. Если у вас есть руководитель и у вас найдётся для него пара добрых слов, сегодня тот самый день, когда их можно сказать, а заодно, возможно, преподнести какой-то символический подарок.

День аллерголога

16 октября отмечается День аллерголога. Фото © Freepik

Ещё один праздник, отмечаемый в России 16 октября, — это День аллерголога. Рассказываем, что о нём известно: это российский неофициальный профессиональный праздник;

отмечается каждый год 16 октября, дата не меняется;

приурочен к международному дню, посвящённому борьбе с аллергией;

празднуется в профессиональном сообществе.

Кто придумал отмечать в России День аллерголога 16 октября, теперь уже не ясно. Однако можно предположить, что причиной стал выпадающий на эту же дату Всемирный день осведомлённости об аллергии (World Allergy Awareness Day).

Сегодняшний праздник могут отмечать как аллергологи, так и иммунологи. И тем и другим приходится иметь дело с лечением и профилактикой аллергических реакций организма и нарушений иммунной системы человека. Причём нужно отметить, что в современном мире работы у них всё больше. Из-за загрязнения окружающей среды, роста потребления продуктов с содержанием химикатов, широкого использования антибиотиков аллергия разных форм становится всё более серьёзной проблемой для человечества. Это одно из самых распространённых заболеваний на планете — в той или иной мере аллергии подвержен каждый пятый человек в мире.

Специальность аллерголога находится на стыке медицинских и химико-биологических знаний. Врач должен изучить восприимчивость пациента к тем или иным веществам, выявить их и принять меры, чтобы организм человека не реагировал на них болезненно. Как правило, лечение и профилактика сводятся к устранению раздражающих факторов и медикаментозной терапии. Сегодня тот день, когда можно отдельно поблагодарить аллергологов за их непростой и важный труд.

Приметы 16 октября

Денис Позимний

Русская православная церковь 16 октября чтит память святого Дионисия Ареопагита. Он принял христианство после проповеди апостола Павла в ареопаге Афин. Согласно преданию, он настолько проникся верой в Бога, что быстро заслужил признание и смог стать первым епископом Афин. Смерть его настигла в 96 году, и была она мученической.

На Руси в этот день отмечали праздник под названием Денис Позимний, который соединил в себе христианские и языческие черты. Существовало поверье, что в этот день по земле ходят злые духи, вызывающие болезни. Хорошим средством против них считалась ветвь или кора осины. Их держали дома и носили частицу с собой для защиты. Ещё было принято в этот день не открывать окна, чтобы не впустить нечистую силу в дом.

Погодные приметы 16 октября

Луна едва видна через облака — к сильным дождям.

Галки собираются в стаи и сильно кричат — к хорошей погоде.

Шиповник вновь зацвёл — к тёплой и долгой зиме.

Низкие облака — к снегу.

Именинники 16 октября

16 октября именины у российского актёра Дениса Никифорова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сегодня, 16 октября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Денис

Иван

Павел

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев