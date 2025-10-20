Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 07:37

Тренды ёлочных игрушек в 2025 году: На что обратить внимание при покупке

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Торговля новогодними украшениями стартовала в магазинах, однако активного спроса пока не наблюдается из-за отсутствия праздничной атмосферы у горожан. Маркетолог Анастасия Андреева обратила внимание, что в настоящее время в продаже представлены искусственные ели, гирлянды и мишура, а также начинают появляться керамические фигурки и пластиковые шары.

Эксперт отметила, что основной спрос ожидается в ноябре — начале декабря, когда появятся новые коллекции, а сейчас идёт распродажа товаров предыдущих сезонов со скидками. В качестве трендов 2025 года она выделила возвращение моды на фарфоровые игрушки советской тематики, винтажные украшения и символ наступающего года — Огненную Лошадь. В свою очередь аллерголог-иммунолог Парвиз Азизов дал важный совет покупателям ёлочных игрушек.

«Перед тем как начнёте украшать ёлку, переберите и протрите игрушки. Если покупаете новые, обращайте внимание на состав. Лучше отдать предпочтение украшениям, изготовленным из натуральных материалов. Например, из дерева. А вот пластиковые игрушки не должны резко пахнуть», — подчеркнул врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Красная икра подешевела в России впервые с 2024 года
Красная икра подешевела в России впервые с 2024 года

Ранее россиянам рекомендовали лайфхаки по распределению бюджета перед зимними праздниками. Так, эксперт по домашней экономике Арина Самойлова в беседе с Life.ru подчеркнула, что грамотная оптимизация расходов позволяет встретить каникулы без лишних волнений.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новый год
  • Лайфхаки
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar