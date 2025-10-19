Россиянам назвали лайфхаки по распределению бюджета перед зимними праздниками

Чтобы предстоящие зимние праздники прошли максимально комфортно и позволили по-настоящему расслабиться, задуматься о планировании личных финансов стоит уже сейчас. Вместо стрессового накопления средств и отказа от текущих небольших радостей, специалисты рекомендуют подойти к распределению бюджета стратегически, используя проверенные лайфхаки для экономии.

Эксперт по домашней экономике «X5 Клуба» Арина Самойлова в беседе с Life.ru подчеркнула, что грамотная оптимизация расходов позволяет встретить каникулы без лишних волнений. Одной из ключевых статей расходов традиционно являются подарки. Специалист советует составить заранее полный список тех, кого планируется порадовать, и продумать возможные варианты сюрпризов.

«Отправляйтесь на шопинг во время Чёрной пятницы — так вы сможете приобрести все желаемые подарки с большими скидками и порадовать близких тем, что им действительно понравится», — отметила Самойлова.

Заранее можно позаботиться и о формировании праздничного меню. Многие ингредиенты для классических новогодних салатов, такие как консервированный горошек, огурцы или кукуруза, отличаются длительным сроком хранения. Поскольку их стоимость традиционно возрастает в декабре на волне ажиотажного спроса, октябрь-ноябрь считаются оптимальным временем для таких закупок.

Ещё одним действенным способом экономии эксперт называет оптовые покупки. Она уточняет, что хотя набор товаров у каждого будет своим, почти всегда в этот список входят напитки — от игристых вин до соков и морсов, а также различные мелочи вроде бумажных салфеток. Отдельно Самойлова подчеркнула важность раннего бронирования различных досуговых активностей.

«Ранние бронирования — один из главных лайфхаков грамотного планирования бюджета. Речь идёт не только о поездках, но и о разных активностях — поход на балет, спа-процедуры, сезонные виды спорта. Позаботьтесь о своём досуге заранее — это позволит насладиться всеми развлечениями с выгодой. А в качестве бонуса — даст возможность полноценно отдохнуть и сделает каникулы незабываемыми», — заключила она.