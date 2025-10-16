Россиян ждут короткие майские праздники из-за новогодних каникул

В 2026 году продолжительность майских выходных в России сократится. Причина — увеличение длительности новогодних каникул. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По Трудовому кодексу, в календаре предусмотрено 14 официальных праздничных дней. Если праздничная дата совпадает с выходным, отдых переносится. Несмотря на изменения в графике, количество рабочих дней в 2026 году останется прежним — 247, как в 2025 году.

Депутат уточнила, что по случаю 1 Мая и 9 Мая россияне будут отдыхать по три дня. Аналогичный режим запланирован на 23 Февраля и 8 Марта, при этом длинные четырёхдневные выходные, как в 2025 году, повторяться не будут. Чиновница подчеркнула, что продление новогодних каникул пользуется поддержкой большинства граждан, так как это единственная возможность для семейных встреч, поездок по стране и за границу, а также полноценного отдыха.

Ранее Life.ru рассказал, что благодаря переносу выходного дня в ноябре 2025 года россиян ожидают продолжительные мини-каникулы в начале месяца. Первая трудовая неделя окажется укороченной: работников ждёт сразу три выходных дня подряд – 2, 3 и 4 ноября, когда не требуется посещать рабочее место. Для тех, кто работает по пятидневному графику, это, по сути, небольшие каникулы на границе осени и зимы.