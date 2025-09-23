В Госдуме объяснили, как устроить «мини-каникулы» без оформления долгого отпуска

Благодаря переносу выходного дня в ноябре 2025 года россиян ожидают продолжительные мини-каникулы в начале месяца. О подробностях графика отдыха рассказал «Газете.ru» депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Месяц начнётся с праздничного блока: День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на вторник. По постановлению правительства перенос выходного с субботы 1 ноября даст жителям страны ещё один день отдыха – понедельник 3 ноября», — сказал он. При этом спикер напомнил, что 1 ноября станет сокращенным рабочим днём.

Таким образом, первая трудовая неделя окажется укороченной: работников ждёт сразу три выходных дня подряд – 2, 3 и 4 ноября, когда не требуется посещать рабочее место. Для тех, кто работает по пятидневному графику, это, по сути, небольшие каникулы на границе осени и зимы.

Как отметил парламентарий, ноябрь предоставляет удобную возможность сэкономить отпускные дни, добавив к праздникам всего три дня и получив в итоге восемь дней отдыха подряд. Однако он подчеркнул, что данная схема не действует для тех, кто трудится по шестидневному графику. Кроме того, Говырин предостерёг, что такой отпуск будет менее выгоден материально, поскольку праздники не оплачиваются.

Ранее в Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск для всех россиян до 35 дней, вместо нынешних 28. По мнению парламентариев, существующая продолжительность отпуска не соответствует современным реалиям, характеризующимся повышенным уровнем стресса и изменившимися условиями труда.